"Славия" обыграла "Слуцк" в матче футбольного чемпионата Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырская "Славия" победила футболистов "Слуцка" со счетом 3:1 в домашнем матче 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева вышли вперед на 9-й минуте встречи после точного удара Евгения Барсукова, а во втором тайме Андрей Чухлей и Максим Слюсарь реализовали два пенальти. Гости ответили голом Кирилла Вергейчика. Для "Славии" это первая победа в нынешнем турнире.

В другом сегодняшнем матче футболисты "Сморгони" также одержали свою первую викторию, обыграв на своем поле речицкий "Спутник" со счетом 2:0.

В субботу, 24 апреля, состоятся еще три поединка: "Динамо" (Брест) - "Витебск", "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Неман" (Гродно), "Минск" - "Динамо" (Минск). Соперником лидера первенства солигорского "Шахтера" 25 апреля будет брестский "Рух". Также в воскресенье футболисты "Ислочи" на поле ФК "Минск" сыграют с борисовским БАТЭ, а "Гомель" примет на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Положение команд после пяти туров: "Шахтер" - 15 очков, "Динамо" (Брест) - 11, БАТЭ - 11, "Гомель" - 10, "Ислочь" - 9, "Рух" - 9, "Динамо" (Минск) - 8, "Минск" - 8, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Витебск" - 6, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4 "Спутник" - 3, "Неман" - 2.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей ("Гомель") и Дембо Дарбо ("Шахтер"), забившие по 5 мячей.-0-