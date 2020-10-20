Словенец Примож Роглич победил на первом этапе "Вуэльты Испании - 2020"

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словенский велогонщик Примож Роглич, выступающий за команду Jumbo-Visma, стал победителем первого этапа веломногодневки "Вуэльта Испании - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этап протяженностью 173 км балканец проехал за 4 часа 22 мин. 34 сек. Второе место занял Ричард Карапас из Эквадора, защищающий цвета дружины INEOS, который отстал от победителя на одну секунду. С аналогичным интервалом во времени финишировал и занявший третью позицию ирландец Дэниэл Мартин из Israel Start-Up Nation.

Белорусский спортсмен Александр Рябушенко, выступающий за UAE Тeam Еmirates, финишировал на 123-м месте с отставанием от победителя на 15 мин. 20 сек.

Из-за пандемии коронавируса "Вуэльта" за счет этапов в Нидерландах была сокращена до 18 гоночных дней, перенесена на более поздний срок и пересекается с другим Гранд-туром - "Джиро д'Италия". Самый длинный этап в маршруте нынешней "Вуэльты-2020" составляет 230,8 км и состоится 5 ноября, самый короткий - 109,4 км (1 ноября).

Всего в маршруте Гранд-тура четыре равнинных этапа, одна индивидуальная гонка протяженностью 33,7 км (13-й этап, 3 ноября), восемь среднегорных этапов и пять высокогорных. Самый высокий подъем маршрута с финишем на Турмале (2115 м) гонщикам предстоит преодолеть на шестом этапе.

Финиширует "Вуэльта Испании - 2020" 8 ноября парадным этапом в Мадриде.-0-