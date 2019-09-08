Словенская "Рибница" будет соперником гандболистов минского СКА во втором квалификационном раунде Кубке ЕГФ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА сыграют со словенской "Рибницей" во втором квалификационном раунде Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом круге второго по рангу континентального клубного турнира гандболисты "Рибницы" дважды обыграли эстонскую "Пыльву" - 32:22 (дома) и 27:26 (в гостях).

Минчане начнут выступление в Кубке ЕГФ со второго раунда квалификации. Первую встречу подопечные Игоря Папруги проведут 5 или 6 октября на площадке словенского клуба, ответную - 12 или 13 октября в Минске.

Сегодня "армейцы" сыграют в гостях с БГК имени Мешкова в матче 3-го тура чемпионата Беларуси. До этого СКА победил на выезде гандболистов "Гомеля" - 31:24 и дома могилевский клуб "Машека" - 31:21. Брестчане также имеют в своем активе две виктории: дома был обыгран гродненский "Кронон" - 38:19, в гостях - "Машека" - 35:24. -0-