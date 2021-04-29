"Слуцк" и брестское "Динамо" сыграли вничью в первом матче 7-го тура

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Слуцка" и брестского "Динамо" сыграли вничью в стартовом матче 7-го тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Слуцке прошла в равной борьбе. В первом тайме хозяев вывел вперед Валерий Бочеров, а после перерыва Станислав Беленький восстановил равновесие, установив окончательный результат - 1:1.

В пятницу, 30 апреля, состоятся еще три поединка. Брестский "Рух" примет на своем поле мозырскую "Славию". В столичном дерби минское "Динамо" сыграет с "Энергетиком-БГУ", а футболисты "Витебска" примут у себя дома "Гомель".

Заключительные матчи 7-го тура пройдут 1 мая. В этот день лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, 1 мая сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким "Спутником". Также в субботу идущий вторым борисовский БАТЭ примет у себя дома "Сморгонь". В Гродно местный "Неман" встретится с "Ислочью", а в Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" будут соперничать с "Минском".

Положение команд после шести туров: "Шахтер" - 18 очков, БАТЭ - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Динамо" (Минск) - 11, "Гомель" - 11, "Ислочь" - 9, "Рух" - 9, "Минск" - 8, "Витебск" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 7, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-