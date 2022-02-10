Смольский, Лазовский, Воробей и Лобастов выступят в олимпийском спринте

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин назвал участников спринта, который пройдет 12 февраля на Олимпийских играх, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Наставник не стал менять состав по сравнению с индивидуальной гонкой. Таким образом, послезавтра на дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами планируют выйти серебряный призер индивидуальной гонки Антон Смольский, а также Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов и Максим Воробей.

Завтра в женском спринте Беларусь представят Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко и Елена Кручинкина.-0-