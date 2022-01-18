"Снежный снайпер": около 350 школьников Витебской области поборются за выход в республиканский этап

18 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске с 24 по 29 января пройдет областной этап соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Витебского областного учебно-методического центра физического воспитания населения Вадим Аржанович.

В зимних состязаниях примут участие школьники от 9 до 14 лет. "Всего ожидаем участия около 350 человек. В областном этапе будут соревноваться 25 команд в трех возрастных категориях. В состав каждой группы войдут по два мальчика и девочки и представитель команды, который будет ожидать ребят на огневом рубеже. Особенность подобных соревнований в том, что спортсмены-любители проходят дистанции без оружия: пневматические винтовки будут находиться на стрельбище, где представитель команды будет заряжать спортивный снаряд. Самые младшие участники пройдут 1,8 км, а старшим предстоит преодолеть трехкилометровую трассу. В остальном это тот же самый биатлон, к которому привыкли любители этого зрелищного вида спорта", - рассказал руководитель центра.

С начала января в области проходят районные этапы "Снежного снайпера". Их призеры получат возможность показать себя во всей красе на лыжне в Витебском государственном училище олимпийского резерва на следующей неделе. Лучшие из лучших получат путевку в финал, который состоится в феврале. "Традиции биатлона довольно сильны в Витебской области. "Снежный снайпер", который проходит у нас с 2007 года, дает возможность ребятам испытать свои силы, ощутить вкус победы, а тренерам - заметить маленьких звездочек биатлона и вырастить из них больших профессионалов", - отметил Вадим Аржанович.-0-