Арина Соболенко и Элизе Мертенс уступили в полуфинале парного разряда на "Ролан Гаррос"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс не смогли выйти в финал парного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем полуфинальном матче белорусско-бельгийский дуэт встречался с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович и уступил в двух сетах - 2:6, 1:6.

Во втором полуфинале китайская пара Йин-Йин Дуань / Чжэн Сайсай победила бельгийско-шведский тандем Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон - 6:4 ,6:4.

В женском одиночном разряде также уже определились участницы финального матча. Австралийка Эшли Барти (8-й номер мирового рейтинга) переиграла в полуфинале представительницу США Аманду Анисимову (51) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Второй финалисткой стала чешка Маркета Вондроушова (38), победившая британку Йоханну Конту (26) - 7:5, 7:6 (7:2).

У мужчин второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль играет в полуфинале с третьей ракеткой планеты швейцарцем Роджером Федерером.

Позже лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович будет соперничать с австрийцем Домиником Тимом, у которого 4-я позиция в мировом рейтинге.-0-