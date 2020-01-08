Соболенко и Мертенс не смогли выйти в полуфинал парного разряда на турнире в Шэньчжэне

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс не смогли пробиться в полуфинал парного разряда турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $650 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/4 финала белорусско-бельгийская пара проиграла румыно-японскому тандему Моника Никулеску / Мисаки Дои - 5:7, 4:6.
В стартовом матче Соболенко и Мертенс обыграли белоруску Лидию Морозову и украинку Катерину Бондаренко - 6:3, 7:5.
В одиночном разряде Арина Соболенко сначала переиграла российскую теннисистку Маргариту Гаспарян (6:3, 6:0), а затем в 1/8 финала уступила чешке Кристине Плишковой (4:6, 4:6).
Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович в первом поединке победила представительницу Германии Анну-Лену Фридзам (6:2, 6:3), а потом проиграла китаянке Ван Цян (4:6, 6:0, 6:7).
Турнир в Шэньчжэне финиширует 11 января.-0-