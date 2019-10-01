Соболенко и Мертенс проиграли в 1/8 парного разряда на турнире в Пекине

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выбыли из парного разряда на турнире в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорусско-бельгийский дуэт в 1/8 финала встречался с американской парой Бетани Маттек-Сандс / София Кенин и уступил в двух партиях - 3:6, 6:7 (5:7).
Ранее в 1/16 финала одиночного разряда Арина Соболенко проиграла российской теннисистке Дарье Касаткиной - 4:6, 6:7 (5:7).
Белоруска Александра Саснович и россиянка Вероника Кудерметова в 1/16 парного разряда уступили российско-чешскому тандему Екатерина Александрова / Катерина Синякова - 3:6, 2:6. В первом раунде одиночных состязаний Александра Саснович проиграла канадской теннисистке Бьянке Андрееску - 2:6, 6:2, 1:6.
В 1/8 финала парного разряда мужского турнира в казахстанском Нур-Султане белорус Андрей Василевский и украинский теннисист Денис Молчанов, посеянные под первым номером, встретятся с бельгийско-чешским тандемом Рубен Бемельманс / Зденек Колар. Белорус Илья Ивашко во втором раунде одиночного разряда будет соперничать с японцем Кити Утидой.-0-