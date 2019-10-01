Соболенко и Мертенс проиграли в 1/8 парного разряда на турнире в Пекине

Сегодня в поединке 1/16 финала с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (45) белоруска считалась фаворитом, но не сумела подтвердить это на корте. В первом сете Арина Соболенко вела 2:1, но затем россиянка проявила характер и выиграла - 6:4.