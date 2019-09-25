Соболенко и Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда на турнире в Ухани

Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали четвертьфиналистками парного разряда турнира в китайском Ухани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/8 финала белорусско-бельгийская пара не оставила шансов на успех американо-украинскому дуэту Дезайр Кравчик / Людмила Киченок - 6:1, 6:3. Также сегодня Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал одиночного разряда, переиграв голландку Кики Бертенс.
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Ухани
В поединке третьего раунда одиночного разряда Арина Соболенко встречалась с голландской теннисисткой Кики Бертенс (8) и уверенно выиграла первый сет всего за 22 минуты - 6:1.
Белорусско-американский тандем Александра Саснович / София Кенин не сумел пробиться в четвертьфинал, уступив голландско-немецкой паре Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд - 4:6, 6:3, 10:12.-0-