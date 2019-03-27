Соболенко и Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Майами

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс пробились в четвертьфинал парного разряда на турнире в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/8 финала белорусско-бельгийский тандем победил чешку Барбору Стрыцову и Се Шувэй из китайского Тайбэя - 7:6 (7:3), 2:6, 10:3. В четвертьфинале Арина Соболенко и Элизе Мертенс встретятся с канадско-китайской парой Габриэла Дабровски / Сюй Ифань.

Сегодня вечером белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в борьбе за выход в полуфинал сыграют с румыно-хорватским дуэтом Йоана Ралука Олару / Дарья Юрак.-0-