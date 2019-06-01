Соболенко и Мертенс вышли в 1/8 финала парного разряда на "Ролан Гаррос"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс победили в матче 1/16 финала парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорусско-бельгийский тандем переиграл в двух сетах грузинско-шведскую пару Оксана Калашникова / Ребекка Петерсон - 6:4, 6:3. Матч продолжался полтора часа.
В игре за выход в четвертьфинал Соболенко и Мертенс встретятся с американским дуэтом Дезайр Кравчик / Джессика Пегула.-0-
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