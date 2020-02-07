Соболенко обыграла Рус в матче Кубка Федерации с Нидерландами, счет после первого дня - 1:1

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси после первого дня матча Кубка Федерации в Гааге играют вничью 1:1 с командой Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором одиночном поединке Арина Соболенко (13-й номер рейтинга WTA) победила Аранчу Рус (77) - 6:2, 6:3.

Фото Белорусской теннисной федерации

В стартовой встрече Александра Саснович (113) проиграла Кики Бертенс (8) - 7:6 (7:5), 2:6, 1:6.

Александра Саснович проиграла Кики Бертенс в матче Кубка Федерации Первый сет матча с 8-й ракеткой планеты Александра Саснович, занимающая 113-е место в мировом рейтинге, выиграла на тай-брейке - 7:6 (7:5). Затем Кики Бертенс полностью завладела инициативой и взяла две партии подряд - 6:2, 6:1.

Завтра пройдут еще два одиночных поединка: Арина Соболенко - Кики Бертенс, Александра Саснович - Аранча Рус. Потом состоится парная встреча, в которой белорусский дуэт Ольга Говорцова / Лидия Морозова встретится с тандемом хозяек Деми Схюрс / Лесли Керхов.

По регламенту турнира, во второй день соревнований капитаны команд Татьяна Пучек и Пол Хархайс могут произвести замены.

Ранее сборные Беларуси и Нидерландов встречались в розыгрыше Кубка Федерации четыре раза - голландки одержали три виктории, белоруски - одну. В мировом командном рейтинге женская сборная Беларуси занимает 5-е место, сборная Нидерландов находится на 19-й позиции.

В других матчах сыграют: Испания - Япония, Швейцария - Канада, Румыния - Россия, Бразилия - Германия, Словакия - Великобритания, Бельгия - Казахстан, США - Латвия.

Победители квалификационных встреч выйдут в финальный этап Кубка Федерации, который пройдет с 9 по 14 апреля Будапеште. Без отбора в венгерской столице выступят теннисистки сборных Венгрии, Австралии, Чехии и Франции.-0-