Соболенко победила Саснович на турнире в Ухани

Арина Соболенко и Александра Саснович. Фото из архива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на представительном турнире в китайском Ухани с призовым фондом $2,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/32 финала Арина Соболенко уверенно переиграла в двух сетах еще одну белоруску Александру Саснович (50) - 6:1, 6:2. Следующей соперницей Арины Соболенко будет американская теннисистка Даниэль Коллинз (35).

Завтра белоруска Виктория Азаренко (43) в первом раунде встретится с хорваткой Донной Векич (21).

Турнир в Ухани завершится 28 сентября.-0-