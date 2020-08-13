Арина Соболенко проиграла Кори Гауфф в 1/8 финала турнира в Лексингтоне

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11-я ракетка планеты белоруска Арина Соболенко не смогла пройти в четвертьфинал турнира в американском Лексингтоне с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала белорусская теннисистка проиграла американке Кори Гауфф (53-й номер мирового рейтинга) - 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Встреча продолжалась два часа 50 минут.

В четвертьфинале Кори Гауфф будет соперничать с тунисской теннисисткой Унс Джабир (39), которая обыграла белоруску Ольгу Говорцову (135) - 3:6, 6:2, 6:4. В первом круге Арина Соболенко победила в трехсетовом поединке американку Мэдисон Бренгл (80) - 6:1, 6:7 (5:7), 6:2.

Соревнования в Лексингтоне завершатся 16 августа.-0-