Солигорский "Шахтер" сыграет с "Лудогорцем" в первом круге квалификации футбольной Лиги чемпионов

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых этапов квалификации футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси футболисты солигорского "Шахтера" дважды сыграют с болгарским клубом "Лудогорец" из Разграда. Первая встреча состоится 6 или 7 июля в Болгарии, ответный поединок пройдет 13 или 14 июля в Солигорске. В случае успеха "Шахтер" продолжит выступление в квалификации главного турнира Старого Света. Солигорский клуб второй раз попробует свои силы в Лиге чемпионов. В сезоне-2006/2007 футболисты "Шахтера" выбыли после первого раунда квалификации, дважды уступив клубу "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины с одинаковым результатом 0:1 (дома и в гостях). В прошлом сезоне "Шахтер" играл в Лиге Европы и также сошел с дистанции после стартового поединка с клубом "Сфынтул Георге" из Молдовы.

В нынешнем сезоне неудачники стартового этапа чемпионской Лиги продолжат выступление во втором квалификационном раунде нового континентального турнира - Лиги конференций. Там же выступят еще три представителя Беларуси - борисовский БАТЭ, жодинское "Торпедо-БелАЗ" и брестское "Динамо". Своих соперников они узнают после завтрашней жеребьевки.-0-