Соперником футболисток "Минска" в 1/8 финала женской Лиги чемпионов будет "Барселона"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанская "Барселона" будет соперником футболисток "Минска" в 1/8 финала женской Лиги чемпионов. Это стало известно после жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый поединок чемпионки Беларуси проведут 16 или 17 октября в Барселоне, а ответная встреча за выход в четвертьфинал пройдет 30 или 31 октября на поле ФК "Минск". Футболистки "Минска" и "Барселоны" уже встречались между собой: в 2016 году в 1/16 финала ЛЧ испанский клуб дважды выиграл - 2:1 и 3:0.

Нынешний розыгрыш женской ЛЧ минчанки начали с квалификационного этапа в Харькове. Там подопечные Владимира Ревы стали победительницами турнира в 4-й отборочной, победив люксембургский "Беттамбур" (12:0), хорватский "Сплит" (2:1) и украинский "Жилстрой-1" (2:0).

Затем в 1/16 финала футболистки "Минска" дважды победили швейцарский "Цюрих" - 1:0 (дома) и 3:1 (в гостях). Чемпионки Беларуси впервые пробились во второй раунд плей-офф главного континентального турнира.-0-