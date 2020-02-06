Соревнования по альпинизму проведут в Бресте

6 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В легкоатлетическом манеже Бреста 8 февраля пройдут соревнования альпинистских связок Alpcontest, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестского областного общественного объединения альпинизма и скалолазания Никита Дедюшко.

По словам организаторов, аналогов брестским соревнованиям в республике нет. Их участниками станут около 80 человек - из областей Беларуси и Минска, а также Москвы. Самому младшему альпинисту еще не исполнилось 18 лет, самому старшему - более 45.

Соревнования на скалодроме продлятся с раннего утра до позднего вечера. В первой половине дня состоятся квалификационные отборы. Для прохождения будет предложено 15 трасс с различными техническими заданиями, которые встречаются на естественном рельефе. Участникам необходимо преодолеть как можно большее число трасс. В финал выйдут четыре команды.

"В этих соревнованиях важна слаженная работа команды. В альпинистской связке - два человека. На трассе они будут работать поочередно, чтобы распределить свои и возможности по дистанции. Для этого участникам понадобятся не только сила и технические навыки, но и логика", - отметил Никита Дедюшко.

В финале определятся победители и призеры соревнований. Команду, занявшую четвертое место, поощрят за волю к победе. Также будут названы лучшие женская и смешанная связки.

Организатором соревнований является Брестское областное общественное объединение альпинизма и скалолазания при поддержке Брестского горисполкома.-0-