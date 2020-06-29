Соревнования по грэпплингу ADCC возобновятся в Беларуси с июля

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состязания по грэпплингу ADCC возобновятся в Беларуси с июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Белорусской федерации грэпплинга Вахтанг Сохадзе.

"Изначально федерация планировала начать турниры с июня, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Сейчас мы видим улучшение санэпидобстановки. Думаю, в июле уже будут проведены первые после долгого перерыва состязания, - сказал Вахтанг Сохадзе. - БФГ организовала 27 июня "открытый ковер", где присутствовало много желающих побороться. Грэпплеры уже изголодались по духу соревнований, поэтому поединки были бескомпромиссные". Глава БФГ отметил, что сезон-2020 получился "скомканный", тем не менее в этом году будет проведено максимально возможное количество турниров. По его словам, это должно помочь спортсменам как можно быстрее вернуться в привычное русло.

Вахтанг Сохадзе напомнил: кульминацией соревновательного сезона станет континентальный форум в Кишиневе, который планируют провести 3 октября. Чемпионат Европы по грэпплингу ADCC станет отбором на мировой форум.

Ранее президиум ОО "Белорусская федерация грэпплинга" последовал рекомендациям Всемирной федерации ADCC, Министерства спорта и туризма, Министерства здравоохранения и отложил все турниры республиканского календаря до стабилизации эпидемиологической ситуации в мире.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.-0-