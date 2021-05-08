Состоялись первые матчи 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись первые поединки 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В трех из четырех матчей победили столичные команды. Минский "Дорожник" на своей площадке обыграл с "сухим" счетом 4:0 гостей из гродненского "УВД-Динамо". Все четыре мяча в этой встрече забил Андрей Скварчевский. Спортсмены "Минска" в Жлобине переиграли светлогорский ЦКК с результатом 5:2. Голевой дубль в составе победителей оформил Денис Семенюк. "Динамо-БНТУ" разгромило у себя дома "Лиду" - 10:2. По два мяча в составе минчан забили Роман Белоножко и Вадим Мартинкевич. Футболисты клуба "Борисов-900" на своей площадке взяли верх над минской командой "Охрана-Динамо" - 4:2. Ответные матчи серий до двух побед пройдут 10 и 11 мая.

Победители выйдут в четвертьфинальную стадию, в которой будут соперничать с командами, которые заняли первые четыре места по итогам регулярного сезона - оршанским "Витэном", гомельскими ВРЗ и БЧ, а также минской "Столицей". Лучшим бомбардиром первой части турнира стал Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 35 мячей.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-