Создан оргкомитет по подготовке белорусских спортсменов к Олимпиаде-2020 в Токио

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет по обеспечению подготовки и участия белорусских спортсменов в XXXIІ летних Олимпийских играх и XVІ летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио создан распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 11 октября 2019 года №463р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, его заместителями в оргкомитете - министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и помощник Президента по национальной безопасности, исполняющий обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

Оргкомитет уполномочен при необходимости привлекать в установленном порядке к работе по обеспечению подготовки и участия белорусских спортсменов в играх 2020 года руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, Минского горисполкома, местных администраций районов Минска и других организаций.

Персональная ответственность за обеспечение подготовки и участия белорусских спортсменов в Олимпиаде-2020 возложена на министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.-0-