Создание оперативно-координационного центра II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси прошло под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Рассмотрен ход подготовки объекта для организации питания участников Европейских игр в Деревне спортсменов. Также заслушаны отчеты подкомитета по вопросам организации безопасности, пограничного и таможенного контроля и подкомитета по информационным технологиям.

Кроме того, рассмотрены вопросы аккредитации должностных лиц Беларуси на II Европейские игры и создания оперативно-координационного центра игр.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-