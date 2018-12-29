Создание временной инфраструктуры на объектах II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание временной инфраструктуры на объектах II Европейских игр - 2019 обсудили на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению соревнований, которое прошло под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Участники заседания рассмотрели выполнение поручений по созданию временной инфраструктуры на объектах II Европейских игр, а также работу по подготовке объекта для организации питания участников соревнований в деревне спортсменов.
На заседание оргкомитета были вынесены вопросы создания IT-платформы, организации работы группы управления деревней спортсменов. Заслушан доклад о выборе пиар-агентства для продвижения II Европейских игр.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-
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