Спорт должен быть праздником и всегда оставаться вне политики - Хоронеко

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских болельщиков лишили настоящего праздника, отменив проведение чемпионата мира по хоккею в Минске. Такое мнение после сегодняшнего решения совета Международной федерации хоккея высказал корреспонденту БЕЛТА известный белорусский спортсмен, многократный рекордсмен и чемпион планеты по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко.

"Печально, что праздник мирового хоккея, к которому мы все долго готовились и который долго ждали, не состоится в белорусской столице", - отметил прославленный силач. Он подчеркнул, что спорт всегда должен радовать зрителей и оставаться вне политики, это не подлежит сомнению. Вячеслав Хоронеко вспомнил 80-е годы ХХ века, когда две летних Олимпиады подряд - в Москве-1980 и Лос-Анджелесе-1984 - получились "ущербными" в связи с бойкотами, решения о которых были приняты по чисто политическим мотивам, никоим образом не связанным со спортом. В итоге миллионы зрителей лишились полноценного зрелища спортивной борьбы, а многие атлеты не смогли выступить на главных стартах и показать свои лучшие результаты.

Вячеслав Хоронеко вспомнил о чемпионате мира по хоккею 2014 года в Минске, после проведения которого все гости высказывали пожелания вновь встретиться в гостеприимной белорусской столице. В отличие от турнира семилетней давности, когда мировое первенство проходило вскоре после Олимпийских игр без многих звезд первой величины, сейчас в Минск могли бы приехать все сильнейшие хоккеисты. Однако эти надежды пока придется отложить на неопределенный срок, отметил белорусский спортсмен.-0-