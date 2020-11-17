Спортивные федерации довольны условиями для подготовки белорусских атлетов к Олимпиаде

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для успешной подготовки и участия в Олимпийских играх белорусским атлетам созданы все необходимые условия. Об этом сегодня рассказали журналистам представители спортивных федераций, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич отметил: его подопечные уже имеют 17 олимпийских лицензий, а к Играм в Токио их будет порядка 30-35. Говоря о подготовке к главным стартам, наставник сказал, что жаловаться не на что: в Беларуси есть пять специализированных легкоатлетических центров. Два из них в Минске, три в областях. Там есть и чисто спортивная составляющая, и все условия для проживания, питания и восстановления спортсменов. Правда, в легкой атлетике есть свои специфические дисциплины, так называемые виды выносливости, в частности марафонский бег и спортивная ходьба. Они требуют подготовки в горах. Однако в связи с коронавирусной пандемией, подчеркнул Юрий Моисевич, спортсмены всех стран находятся в равных условиях, и поэтому нужно принимать все как есть.

Председатель Белорусской федерации плавания Элла Селицкая отметила, что в сложившейся "коронавирусной" ситуации спортсменам и тренерам пришлось корректировать прежние планы, чтобы успешно подготовиться и выступить на Олимпийских играх. Так, в настоящее время было принято решение о децентрализованной подготовке пловцов. Сейчас четыре спортсмена - в Венгрии, несколько тренируются в Минске, по одному готовятся в Бресте, Витебске и Гомеле.

Легкая атлетика и плавание - самые медалеемкие виды на Олимпийских играх. В Токио легкоатлеты разыграют 48 комплектов наград, пловцы - 37.

Всего будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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