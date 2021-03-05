Спортсменки Могилевской области стали победительницами турнира по борьбе в "Стайках"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Могилевской области выиграла республиканский турнир по женской борьбе "Кубок областей" на призы Белорусской федерации борьбы, который завершился в РЦОП "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В споре за почетный трофей принимали участие спортсменки 2004-2006 г.р. Стоит отметить, что старты проходили в командном формате "стенка на стенку", что добавило им зрелищности.

На групповой стадии турнира дружина Могилевской области, за которую выступали Дарья Климович, Марта Гетманова, Виктория Радькова, Валерия Микитич, Кристина Куркина, Валерия Еремеева, Александра Семенова, Виктория Алисеенко, Валерия Гайшун и Варвара Алисеенко выиграла у команд Гродненской и Гомельской областей с одинаковым счетом 9:1. В полуфинале будущим обладательницам трофея не смогли составить конкуренцию спортсменки Минской области, уступившие со счетом 2:8.

Соперницами представительниц Могилевской области стала дружина Минска за которую выступали Ксения Потапович, Ксения Тереня, Яна Костунова, Дарья Ильясевич, Ольга Гордей, Алиса Лушко, Маргарита Ковш, Валерия Ерофеева, Валерия Титова и Нурана Агадли.

Столичные спортсменки на пути к финалу победили конкуренток из Минской - 8:2 и второй команды Могилевской области - 7:3. На полуфинальной стадии минчанки, были сильнее сборной Гомельской области - 7:3.

В решающем противоборстве команда Минска была вынуждена признать превосходство коллектива из Могилевской области - 4:6.

Третье место заняла дружина Минской области, которая преодолела сопротивление соперниц из Гомельской области - 7:3

Подводя итоги состязаний исполнительный директор Белорусской федерации борьбы Юрий Щербаченя отметил, что состязания на Кубок областей на призы общественного объединения планируется сделать традиционными. Кроме того, есть задумка привлечь к данным соревнованиям не только белорусских спортсменок, но и представительниц зарубежных стран.

"Командный формат состязаний оправдал себя. Турнир получился очень зрелищным и наверняка принесет пользу всем его участницам. В планах нашей федерации сделать его традиционным. Кроме того, собираемся пригласить для участия в борьбе за переходящий Кубок спортсменок из других стран. Это наверняка пойдет на пользу развитию женской борьбы в Беларуси", - отметил один из руководителей Белорусской федерации борьбы.