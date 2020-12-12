Спортсмены БГУИР выиграли первую универсиаду по баскетболу 3х3

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены БГУИР стали победителями первой универсиады по баскетболу 3х3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке за золото "радиотехники" уверенно переиграли соперников из БНТУ с результатом 16:12. Обладателями бронзовых наград стали баскетболисты БГУФК, победившие команду БГПУ со счетом 18:12.

Лучшим игроком турнира признан Роман Рубинштейн (БГУИР), самым техничным - Владислав Близнюк (БНТУ).

В соревнованиях приняли участие сборные 12 белорусских вузов.

Ранее прошли турниры студенческой лиги по классическому баскетболу. У мужчин победили спортсмены БГУИР, серебро у БНТУ, бронзовые медали завоевали баскетболисты БГУФК. Среди девушек первенствовали спортсменки БГПУ, 2-е место у команды ГрГУ, бронзу завоевала сборная БГУФК.

Организаторами соревнований выступили Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация баскетбола, Белорусская ассоциация студенческого спорта и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-