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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Гродненской области выиграли командный зачет Кубка Беларуси по вольной борьбе, который завершился в РЦОП "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представители Принеманского региона заработали 195 очков. Второе место заняли "вольники" Минска - 190 очков. Замкнула тройку сильнейших команда Гомельской области - 152 очка.
В своих весовых категориях победы праздновали Егор Рудавский (57 кг; Минск - Гомель), Иван Громыко (61 кг; Гомель), Денис Соловей (65 кг; Берестовица), Ильяс Эзиев (70 кг; Могилев), Даниил Амельянчик (74 кг; Гродно), Егор Акулич (79 кг; Минск), Андрей Карпач (86 кг; Гродно), Аркадий Погосян (92 кг; Витебск), Владислав Козлов (97 кг; Минск), Виталий Песняк (125 кг; Свислочь).-0-