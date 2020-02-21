Спортсмены Гродненской области за год завоевали 92 медали чемпионатов мира и Европы - это рекорд

21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Гродненской области за 2019 год завоевали рекордное количество наград на чемпионатах мира и Европы. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик перед началом итоговой коллегии о развитии отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Год был знаковым. Ведущие спортсмены региона хорошо выступили на II Европейских играх, других значимых форумах. В 2019 году завоевано рекордное за всю историю Гродненской области количество медалей на чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка мира. Наши атлеты принесли в копилку региона 92 награды, 26 из которых - золотые. Еще более 100 спортсменов остановились в шаге от медалей, заняв с 4-го по 8-е места. Это значит, что потенциал спорта высших достижений в регионе еще далеко не исчерпан", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что сейчас стоит важная задача по подготовке, завоеванию лицензий на Олимпийские игры, которые летом примет японский Токио. Сейчас в числе кандидатов - около 50 атлетов региона.

"Немало делается в плане материально-технической базы, создания условий для развития как профессионального, так и массового спорта, занятий физической культурой. В 2019 году в эксплуатацию введено около 50 спортивных объектов, в том числе крупных комплексов", - отметил Олег Андрейчик. На 2020 год запланировано продолжение этой работы. В Островце уже открылся многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и просторным игровым залом. Похожий комплекс возводится в Новогрудке, вскоре откроется бассейн в Сморгони, в Гродно появятся новые теннисные корты.

В 2019 году Гродненская область приняла несколько уникальных спортивных форумов. Например, впервые в Гродно прошел международный турнир по тяжелой атлетике Alexander Cup памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича, ставший одним из этапов отбора атлетов на Олимпиаду. Принял регион и соревнования по молодому олимпийскому виду спорта - баскетболу 3х3. В прямом эфире в интернете трансляции баскетбольных баталий одновременно смотрели около 320 тыс. зрителей со всего мира.-0-