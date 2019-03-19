Спортсмены из 10 стран примут участие в Кубке Европы по пауэрлифтингу в Ошмянах

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в 5-м Кубке Европы по классическому пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, который пройдет 22-24 марта в Ошмянах, примут атлеты из 10 стран. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в объединении "Федерация экипировочного и классического пауэрлифтинга".
За награды турнира, который пройдет в Ошмянах во второй раз, поборются около 70 атлетов из Армении, Беларуси, Бельгии, Венгрии, Испании, Литвы, Норвегии, Польши, России и Украины. Белорусскую команду на Кубке Европы представят около 30 спортсменов.
Пауэрлифтинг - разновидность тяжелой атлетики, состоящая из трех упражнений: приседаний с отягощением на спине, жима штанги лежа и становой тяги штанги.-0-
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