Спортсмены из Гродно победили в финальном этапе детско-юношеской волейбольной лиги

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Гродненской ОСДЮШОР им А.Н. Сапеги заняла первое место в финальном этапе детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой", который завершился сегодня в Поставах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Состязания проводились среди мальчиков 2004 года рождения. Юные атлеты из Гродно уверено обыграли своих оппонентов, не уступив им ни одной партии.

Фото Белорусской федерации волейбола

Серебряная награда турнира досталась команде СДЮШОР ВК "Минск", на третью ступень пьедестала почета поднялись воспитанники Поставской ДЮСШ.

Лучшими игроками по амплуа признаны: связующий - Матвей Зубик (СДЮШОР ВК "Минск"), нападающий - Вадим Якуцевич (Гродненская ОСДЮШОР им. А.Н. Сапеги), блокирующий - Данила Болгов (Поставская ДЮСШ) и защитник - Владислав Полочанин (Витебский областной клуб по игровым видам спорта).

Завтра, 11 апреля, пройдут финальные игры детско-юношеской волейбольной лиги в Гродно среди девушек 2003 годов рождения.

Организаторами детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" выступают Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб и Министерство спорта и туризма Беларуси.-0-