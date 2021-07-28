Спортсмены Японии возглавляют медальный зачет Олимпийских игр

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Японии продолжают лидировать в общекомандном медальном зачете XXXII летних Олимпийских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня хозяева Игр завоевали три награды высшей пробы, сейчас в их активе 22 медали (13, 4, 5). На второй позиции команда Китая - 27 (12, 6, 9), третье место занимают атлеты США - 31 (11, 11, 9). Всего сегодня было разыграно 23 комплекта олимпийских наград.

Академическая гребля. Мужчины. Четверка

1. Австралия.

2. Румыния.

3. Италия.

Академическая гребля. Женщины. Четверка

1. Австралия.

2. Нидерланды.

3. Ирландия.

Академическая гребля. Женщины. Двойка парная

1. Румыния.

2. Новая Зеландия.

3. Нидерланды.

Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная

1. Франция.

2. Нидерланды.

3. Китай.

Академическая гребля. Мужчины. Четверка парная

1. Нидерланды.

2. Великобритания.

3. Австралия.

Академическая гребля. Женщины. Четверка парная

1. Китай.

2. Польша.

3. Австралия.

Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй

1. Кшиштоф Милак (Венгрия).

2. Томору Хонда (Япония).

3. Федерико Бурдиссо (Италия).

Плавание. Женщины. 200 м комплекс

1. Юи Охаси (Япония).

2. Алекс Уолш (США).

3. Кейт Дуглас (США).

Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль

1. Кэти Ледеки (США).

2. Эрика Салливан (США).

3. Сара Келер (Германия).

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль

1. Великобритания.

2. Россия.

3. Австралия.

Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль

1. Ариарне Титмус (Австралия).

2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг).

3. Пенни Олексяк (Канада).

Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом

1. Аннемик ван Влейтен (Нидерланды).

2. Марлен Ройссер (Швейцария).

3. Анне Ван дер Брегген (Нидерланды).

Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом

1. Примож Роглич (Словения).

2. Том Дюмулен (Нидерланды).

3. Роан Деннис (Австралия).

Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м

1. Китай.

2. США.

3. Германия.

Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа

1. Йессика фон Бредоу (Германия).

2. Изабель Верт (Германия).

3. Шарлотт Дюжардин (Великобритания).

Регби-7. Мужчины

1. Фиджи.

2. Новая Зеландия.

3. Аргентина.

Дзюдо. Женщины. До 70 кг

1. Тидзуру Араи (Япония).

2. Михаэла Поллерес (Австрия).

3. Санне ван Дейк (Нидерланды), Мадина Таймазова (Россия).

Дзюдо. Мужчины. До 90 кг

1. Лаша Бекаури (Грузия).

2. Эдуард Триппель (Германия).

3. Кристиан Тот (Венгрия), Давлат Бобонов (Узбекистан).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье

1. Даики Хасимото (Япония).

2. Сяо Жотен (Китай).

3. Никита Нагорный (Россия).

Фехтование. Мужчины. Командная сабля

1. Республика Корея.

2. Италия.

3. Венгрия.

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 73 кг

1. Чжиюн Ши (Китай).

2. Хулио Рубен Майора Перния (Венесуэла).

3. Рахмат Эрвин Абдулла (Индонезия).

Баскетбол 3х3. Женщины

1. США.

2. Россия.

3. Китай.

Баскетбол 3х3. Мужчины

1. Латвия.

2. Россия.

3. Сербия.-0-