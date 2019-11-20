Спортсмены "Столицы" уступили "Херсону" в элитном раунде квалификации ЛЧ по мини-футболу

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском дворце спорта "Уручье" начался элитный раунд квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси спортсмены минской "Столицы" в своем первом поединке группы D встречались с чемпионом Украины "Херсоном" и уступили со счетом 1:2. Гости вышли вперед в конце первого тайма, а после перерыва увеличили свое преимущество. Минчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, и за три минуты до финальной сирены Владимир Жигалко забил гол в ворота "Херсона". Но большего хозяевам добиться не удалось.

В другом сегодняшнем матче испанская "Барселона" победила чешскую "Спарту" из Праги с тем же результатом - 2:1.

Во втором туре 21 ноября "Столица" сыграет со "Спартой" (19.30), а 23 ноября завершит турнир матчем с "Барселоной" (14.30). В нынешнем сезоне минчане уже принимали матчи Лиги чемпионов. В середине октября подопечные Евгения Осинцева заняли первое место в группе 7 основного квалификационного раунда, победив нидерландский клуб "Ховокубо" (9:1) и французский "Тулон" (3:1), сыграв вничью с косовским "Либурном" (1:1).

Составы остальных квартетов элитного раунда квалификации ЛЧ по мини-футболу:

А - КПРФ (Москва, Россия), "Добовец" (Словения), "Халле-Гооик" (Бельгия), "Мостар" (Босния и Герцеговина);

В - "Тюмень" (Россия), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Ново Вриеме" (Макарска, Хорватия), "Аят" (Рудный, Казахстан);

С - "Кайрат" (Алматы, Казахстан), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Пезаро" (Италия), "Мурсия" (Испания).

В "Финал четырех" чемпионской Лиги выйдут только победители квартетов элитного раунда. Белорусские клубы еще ни разу не попадали в решающую стадию этих соревнований. Действующим победителем Лиги чемпионов по мини-футболу является португальский "Спортинг", обыгравший в решающем поединке со счетом 2:1 казахстанский "Кайрат".-0-