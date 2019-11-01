1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Витебской области выиграли командный зачет чемпионата Беларуси по прыжкам на батуте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Кроме представителей Витебской области, находиться в тройке сильнейших завоевали право команды Могилевского и Гомельского регионов.

По ходу чемпионата было разыграно шесть комплектов наград. В одиночном разряде у мужчин первенствовал Иван Литвинович (60,395). У женщин в аналогичном виде программы не было равных Полине Шедько.

В синхронных прыжках на высшую ступень пьедестала поднялись Олег Рябцев и Иван Литвинович - 50,515 балла. В женском синхроне лучшими стали Екатерина Ершова и Полина Шедько (47,545).

В командных стартах золото завоевали Олег Рябцев, Себастьян Станкевич, Никита Фомченко и Андрей Буйлов, представляющие Витебскую область. В женских состязаниях победу праздновали также спортсменки из северного региона Беларуси Валентина Богомолова, Полина Шедько, Екатерина Ершова и Александра Столярова.

Турнир в РЦОП "Стайки" стал проверкой сил накануне лицензионного чемпионата мира в Токио, который стартует 28 ноября. -0-