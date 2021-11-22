Стал известен состав биатлонной сборной Беларуси на стартовых этапах Кубка мира и Кубка IBU

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной команды Беларуси по биатлону определился с составом на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

На первом этапе Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде 27-28 ноября, в составе женской команды выступят Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. В мужских соревнованиях участие примут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.

В первом этапе Кубке IBU в шведском Идре (25-28 ноября) в женских гонках стартуют Алина Пильчук, Наталья Карницкая и Юлия Ковалевская, в мужских - Никита Лобастов, Илья Тулатин, Илья Авсеенко и Антон Шидловский.-0-