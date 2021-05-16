Стал известен состав сборной Беларуси на ЧМ по хоккею в Латвии

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/ Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею назвал фамилии игроков, которые будут внесены в заявку на чемпионат мира в Риге, стартующий 21 мая. В ростере остается еще одна вакансия. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Таким образом, Михаил Захаров рассчитывает в столице Латвии на следующих хоккеистов. Вратари: Алексей Колосов ("Динамо-Минск", КХЛ), Константин Шостак ("Северсталь", КХЛ), Дэнни Тэйлор ("Динамо-Минск", КХЛ).
Защитники: Андрей Антонов ("Юность-Минск"), Ник Бэйлен ("Трактор", КХЛ), Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Шинкевич, Илья Соловьев, Владислав Еременко (все-"Динамо-Минск", КХЛ), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов ( оба – "Салават Юлаев", КХЛ), Кристиан Хенкель ("Ак Барс", КХЛ).
Нападающие: Егор Шарангович ("Нью-Джерси Девилз", НХЛ), Андрей Белевич ("Торпедо" НН, КХЛ), Джефф Платт ("Салават Юлаев", КХЛ), Артем Демков ("Динамо-Минск", КХЛ), Франсис Паре, Никита Комаров (оба – "Авангард", КХЛ), Шейн Принс ("Автомобилист", КХЛ), Владислав Кодола ("Северсталь", КХЛ), Сергей Костицын ("Братислава Кэпиталс", Словакия, ICEHL), Герман Нестеров ( "Гомель"), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович (все – "Юность-Минск"), Данила Климович (2003, "Минские зубры", Высшая лига).
На предварительном этапе чемпионата мира в Риге сборная Беларуси сыграет в группе А, которая будет проводить свои матчи в Олимпийском спортивном центре.
Соперниками команды Михаила Захарова станут сборные Словакии (21 мая, в 20.15 по минскому времени), Швеции (23 мая, 16.15), Чехии (24 мая, 20.15), Великобритании (26 мая, 20.15), Дании (28 мая, 20.15), Швейцарии (30 мая, 16.15) и России (1 июня, 20.15). Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал.
Группа В будет играть на "Арене Рига". Там выступят сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.-0-