Стал известен состав сборной Беларуси по вольной борьбе на ЧЕ в Варшаве

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по вольной борьбе определился с составом команды на чемпионат Европы, который пройдет в Варшаве. Турнир состоится 19-25 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил исполнительный директор Белорусской федерации борьбы Юрий Щербаченя, "вольники" выступят в столице Польши практически оптимальным составом. Для лидеров национальной команды, среди которых и обладатели олимпийских лицензий, это будет отличная возможность проверить свои силы на данном этапе подготовки к Играм в Токио.

На чемпионате Европы по вольной борьбе главный тренер Иван Янковский сделал ставку на следующих атлетов: Арыйан Тютрин (57 кг), Димчик Ринчинов (61 кг), Андрей Бекренев (65 кг), Денис Соловей (70 кг), Давуд Ализалов (74 кг), Андрей Карпач (79 кг), Али Шабанов (86 кг), Гаджи Раджабов (92 кг), Александр Гуштын (97 кг), Денис Хроменков (125 кг). -0-