Стали известны даты матчей "Юности" с "Ред Булл Мюнхен" в 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны даты матчей 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов с участием белорусского клуба "Юность-Минск", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт турнира.

На этой стадии турнира "Юность" по воле жребия померяется силами с немецкой дружиной "Ред Булл Мюнхен". Первый из двух поединков намечен на 12 ноября. Подопечные Александра Макрицкого сыграет дома на "Чижовка-Арене" и начнется в 19:00 белорусскому времени. Ответный матч 20 ноября команды проведут в Мюнхене (начало в 22:00). Победитель дуэли "Ред Булл" - "Юность" в 1/4 финала встретится с победителем шведского противостояния между "Шеллефтео" и "Юргорденом".

В хоккейной Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Первый раунд завершится в октябре, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.

В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стала шведская "Фрелунда", для которой это третий трофей. Кроме нее триумфатором ЛЧ становился еще один шведский клуб - "Лулео", а также финский "Ювяскюля".-0-