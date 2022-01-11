Стали известны даты матчей минского СКА в 1/8 финала Кубка ЕГФ

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены даты проведения матчей 1/8 финала Кубка Европейской федерации гандбола, где минский СКА встретится со шведским "Шевде", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая игра пройдет 13 января в Швеции и начнется в 18:00 по белорусскому времени. Ответный поединок команды проведут 20 января в столичном дворце спорта "Уручье". Стартовый свисток также прозвучит в 18:00.

В 1/16 финала Кубка ЕГФ сезона 2021/2022 гандболисты СКА переиграли турецкий "Бешикташ" (25:28, 34:22).-0-