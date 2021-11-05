Стали известны победители ЧМ по боксу в 7-ми из 13-ти весовых категорий

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители чемпионата мира по боксу определились в семи из 13-ти весовых категорий. Турнир проходит в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории 48 кг турнир выиграл обидчик белоруса Евгения Кармильчика, казастанский "файтер" Темиртас Жуссупов. В финале он был сильнее атлета из Таиланда Вуттичая Юрачаи – 5:0. Бронзовые медали в данной весовой категории завоевали Евгений Кармильчик из Беларуси и грузин Сахил Алахвердов.

В весе 54 кг решающий поединок в свою пользу завершил Томоя Цубой из Японии, победивший казахстанца Махмуда Сабырхана (5:0). Бронзовые медали у Акаша Кумара из Индии и француза Билала Беннама.

В категории 60 кг чемпионом мира стал француз Софиан Умия, который в финале победил Абдумалика Халокова из Узбекистана. Бронзовые медали на свой счет записали Алекси де ла Круз Баес из Доминиканскойреспублики и иранец Данлял Шахбаш.

В весе до 67 кг звание чемпиона мира завоевал японец Севонрес Оказава, который в решающем поединке был сильнее Омари Джонса из США. Представитель Казахстана Аблайхан Жуссупов и грузин Лаша Гурули выиграли бронзовые медали.

Кубинец Йоенлис Эрнандес Мартинес (75 кг) выиграл титул чемпиона мира в споре с российским атлетом Джамбулатом Бижамовым – 4:1. Бронзу разделили Сальваторе Кавалларо из Италии и Вирапон Джонджохо из Таиланда.

Экс-представитель Острова Свободы Лорен Альфонсо Домингес, выступающий за Азербайджан стал сильнейшим в весовой категории 86 кг, одолев в труднейшем противоборстве бразильца Кено Мачадо – 3:2. Бронзовые медали у Херика Руиса Кордобы из Кубы и бельгийца Виктора Шелстрета.

Российский "супертяж" Марк Петровский (свыше 92 кг) выиграл золото в споре с армянским спортсменом Давидом Чалояном – 4:1. Бронзу разделили азербайджанец Махаммад Абдуллаев и Найджел Пол из Тринидада и Тобаго.

В субботу, 6 ноября станут известны победители чемпионата мира по боксу в остальных весах. Напомним, что в категории 80 кг на золото планетарного форума претендует белорусский спортсмен Алексей Алферов. Его соперником станет американец Робби Гонсалес.-0-