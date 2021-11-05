Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 6 ноября 2021
Минск Малооблачно +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:44 Исландия вновь ужесточает ограничительные меры в связи с COVID-19 В мире
00:15 ФОТОФАКТ: Гала-концерт звезд оперы и балета прошел в Большом театре Беларуси Культура
05.11.21
05.11.21 23:40 Стали известны победители ЧМ по боксу в 7-ми из 13-ти весовых категорий Спорт
05.11.21 23:06 Перцов: Беларусь вместе с союзниками должна создавать свои цифровые платформы Общество
05.11.21 22:37 Жук: Беларусь и Россия успешно развивают сотрудничество, в то время как на Западе грызутся между собой Общество
05.11.21 22:07 Анастасия Зименкова заняла пятое место на молодежном ЧМ по женской борьбе Спорт
05.11.21 22:07 На улице Кальварийской в Минске будет ограничено движение Общество
05.11.21 21:53 Дорожную разметку нанесут ночью в Минске на двух участках Регионы
05.11.21 21:38 Художники-акварелисты представили свои работы в главном выставочном зале Бреста Регионы
05.11.21 21:17 Трофеи победителей чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту представлены в университете МЧС Общество
05.11.21 21:14 Если за школами закрепят яблоневые сады, что получится? Рассказываем на примере Регионы
05.11.21 20:25 Шоу-программа "Красный день календаря" состоится 6 ноября в Театре эстрады Культура
05.11.21 20:13 Иванец о приоритетных направлениях НАН, поддержке молодых ученых и кадрах - комментарий Общество
05.11.21 20:11 Митянский: работа по снижению административной нагрузки на бизнес набирает обороты Экономика
05.11.21 20:07 Теннисистки России стали первыми финалистками Кубка Билли Джин Кинг Спорт
05.11.21 19:59 "Рух" выиграл у футболистов "Витебска" в матче чемпионата Беларуси Спорт
05.11.21 19:52 Резидент "Великого камня" разработал препарат для профилактики и лечения последствий COVID-19 Экономика
05.11.21 19:45 Шесть студентов БГУ стали призерами международной универсиады по итальянскому языку Общество
05.11.21 19:31 Депутат: мы должны понимать, насколько Беларусь как социальное государство заботится о каждом Общество
05.11.21 19:16 Первую книгу 12-томника о шедеврах НХМ представили в Минске Культура
05.11.21 19:03 Боксер Пак Си Хун хочет отдать золотую медаль Олимпиады-1988 Рою Джонсу Спорт
05.11.21 18:57 Белорусско-китайский медиацентр открыли в БГУ Общество
05.11.21 18:53 Гандболисты сборной Беларуси победили россиян в контрольном матче Спорт
05.11.21 18:45 Талай вручил дипломы участникам проекта "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям" Общество
05.11.21 18:42 Сикорский: техническое обслуживание самолета Ан-12 выполнялось в сроки Общество
05.11.21 18:35 Союз писателей СГ: решения ВГС - важный шаг во имя уверенного будущего Беларуси и России Общество
05.11.21 18:07 Благодаря новым инвестпроектам в Могилевской области появится около 600 рабочих мест Регионы
05.11.21 18:05 Димитриевская родительская суббота: как правильно поминать усопших? Общество
05.11.21 18:03 В Минске на перекрестке Коммунистическая-Богдановича из-за ДТП затруднено движение Регионы
05.11.21 18:01 ГАИ рекомендует водителям выбирать скорость исходя из дорожных условий Общество
Все новости
Все новости
Спорт
05 ноября 2021, 23:40

Стали известны победители ЧМ по боксу в 7-ми из 13-ти весовых категорий

Фото jn.com
Фото jn.com

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители чемпионата мира по боксу определились в семи из 13-ти весовых категорий. Турнир проходит в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории 48 кг турнир выиграл обидчик белоруса Евгения Кармильчика, казастанский "файтер" Темиртас Жуссупов. В финале он был сильнее атлета из Таиланда Вуттичая Юрачаи – 5:0. Бронзовые медали в данной весовой категории завоевали Евгений Кармильчик из Беларуси и грузин Сахил Алахвердов.

В весе 54 кг решающий поединок в свою пользу завершил Томоя Цубой из Японии, победивший казахстанца Махмуда Сабырхана (5:0). Бронзовые медали у Акаша Кумара из Индии и француза Билала Беннама.

В категории 60 кг чемпионом мира стал француз Софиан Умия, который в финале победил Абдумалика Халокова из Узбекистана. Бронзовые медали на свой счет записали Алекси де ла Круз Баес из Доминиканскойреспублики и иранец Данлял Шахбаш.

В весе до 67 кг звание чемпиона мира завоевал японец Севонрес Оказава, который в решающем поединке был сильнее Омари Джонса из США. Представитель Казахстана Аблайхан Жуссупов и грузин Лаша Гурули выиграли бронзовые медали.

Кубинец Йоенлис Эрнандес Мартинес (75 кг) выиграл титул чемпиона мира в споре с российским атлетом Джамбулатом Бижамовым – 4:1. Бронзу разделили Сальваторе Кавалларо из Италии и Вирапон Джонджохо из Таиланда.

Экс-представитель Острова Свободы Лорен Альфонсо Домингес, выступающий за Азербайджан стал сильнейшим в весовой категории 86 кг, одолев в труднейшем противоборстве бразильца Кено Мачадо – 3:2. Бронзовые медали у Херика Руиса Кордобы из Кубы и бельгийца Виктора Шелстрета.

Российский "супертяж" Марк Петровский (свыше 92 кг) выиграл золото в споре с армянским спортсменом Давидом Чалояном – 4:1. Бронзу разделили азербайджанец Махаммад Абдуллаев и Найджел Пол из Тринидада и Тобаго.

В субботу, 6 ноября станут известны победители чемпионата мира по боксу в остальных весах. Напомним, что в категории 80 кг на золото планетарного форума претендует белорусский спортсмен Алексей Алферов. Его соперником станет американец Робби Гонсалес.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бокс чемпионат мира
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Анастасия Зименкова заняла пятое место на молодежном ЧМ по женской борьбе
Фото из архива Теннисистки России стали первыми финалистками Кубка Билли Джин Кинг
Фото из архива "Рух" выиграл у футболистов "Витебска" в матче чемпионата Беларуси
Фото jn.com Боксер Пак Си Хун хочет отдать золотую медаль Олимпиады-1988 Рою Джонсу
Фото Getty Images Гандболисты сборной Беларуси победили россиян в контрольном матче
Фото из архива Брестский "Рух" и "Витебск" откроют 28-й тур футбольного чемпионата Беларуси
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко на открытии кардиоцентра в Могилеве: мы продолжим создавать лучшие условия для жизни людей
Приоритет государственным трестам. Лукашенко в Могилеве высказался о строительстве жилья
Головченко открыл реконструированный участок автодороги Р23 от Слуцка до Солигорска
Новые ясли-сад с бассейном открылись в столичном ЖК "Минск Мир"
Топ-новости
Лукашенко о заболеваемости COVID-19: мы сползли с той вершины, на которую поднялись во время последней волны
Лукашенко: белорусы наполнили новым смыслом традицию празднования Дня Октябрьской революции
"Не бросайтесь на импортную еду". Лукашенко дал рекомендации по здоровому образу жизни
Митянский: работа по снижению административной нагрузки на бизнес набирает обороты
Перцов: Беларусь вместе с союзниками должна создавать свои цифровые платформы
Если за школами закрепят яблоневые сады, что получится? Рассказываем на примере
Головченко: союзная интеграция поспособствует гармонизации законодательства и улучшению бизнес-климата
Депутат: мы должны понимать, насколько Беларусь как социальное государство заботится о каждом
Червяков: мы продолжаем работать над снижением барьеров для инвестиций
МТС Cloud перевел в свое "облако" белорусскую мобильную платежную систему
Петришенко: белорусское образование котируется в мире
Элитный комплекс "Парк Челюскинцев" - инфраструктура премиум-класса в окружении живописной природы!
Резидент "Великого камня" разработал препарат для профилактики и лечения последствий COVID-19
Достаточно одного разговора: как мошенники оформляют кредиты на доверчивых
Минздрав урегулировал труд работающих сверх нормы медиков
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.