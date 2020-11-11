Стали известны подробности выступления волейболисток "Минчанки" в Кубке ЕКВ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны подробности выступления волейболисток "Минчанки" в 1/16 финала Кубка ЕКВ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВК "Минск".

Первый матч "Минчанки" и команды "Фатум" из Ньиредьхазы (Венгрия) должен был пройти в Минске 11 ноября. Однако представители венгерской команды из-за сложности пересечения границ в условиях пандемии обратились в ЕКВ с просьбой об отмене этой игры.

Согласно решению Европейской конфедерации волейбола "Минчанка" и "Фатум" проведут один поединок в Венгрии, который назначен на 25 ноября.

Команда-победитель этого матча продолжит участие во втором по значимости еврокубковом волейбольном турнире.-0-