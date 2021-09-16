Стали известны полуфиналисты ЧЕ по волейболу среди мужских команд

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны полуфиналисты чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Словении нанесла поражение команде Чехии. Встреча, прошедшая в Остраве (Чехия), завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:19, 27:25) в пользу словенцев.

Балканская дружина не оставила соперникам ни единого шанса. Чехи проявили упорство лишь в третьей партии. Они даже вели в счете - 23:21, но проиграли три мяча подряд и не сумели сравнять счет. В заключительной атаке матча форвард чехов Лукаш Васина не смог переиграть блок соперников.

Отличный матч провели лидеры атак словенцев Тончек Штерн, заработавший 19 очков (68% эффективности в атаке), и Тине Урнаут. На счету игрока "Зенита" 13 результативных действий и 67% эффективности в атаке.

В полуфинале турнира сборная Словении сыграет с командой Польши, которая не прочь взять реванш за поражение в полуфинале предыдущего чемпионата Европы.

В другом матче за выход в финал сразятся сборные Сербии и Италии. Апеннинцы обыграли команду Германии со счетом 3:0 (25:13, 25:18, 25:19).

Противоборство началось для немцев оптимистично. Они повели со счетом 2:0, но затем итальянцы смогли выровнять ситуацию, а затем и вышли вперед - 11:7 и далее лишь увеличивали свое преимущество.

Второй сет команды начали играть на равных. Однако фавориты встречи очень хорошо подавали и были точны в атаках с краев и в блоке. Итальянцам удалось оторваться от оппонентов на пять пунктов (13:8). Далее ход игры не изменился и команда Фердинандо Де Джорджи оставила за собой и этот отрезок матча.

В третьей партии шестикратные чемпионы Европы ослабили подачу, чем немцы воспользовались, сумев на какое-то время сдержать атаки конкурентов в борьбе за место в полуфинале. Но отсутствие надежной игры на блоке и некоторый сумбур в обороне стали отличным подарком для Адзурри, безжалостно наказавших дружину за ошибки.

Полуфинальные игры пройдут 18 сентября в Катовице (Польша). Финал и матч за третье место также состоятся в городе на юге соседней страны 19 сентября.

Сборная Беларуси под руководством Виктора Бекши не смогла пробиться дальше групповой стадии континентального форума, потерпев три поражения и одержав две победы в пяти матчах турнира.-0-