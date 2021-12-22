Стали известны призеры Республиканского турнира сильнейших по фехтованию на шпагах в "Стайках"

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры Республиканского турнира сильнейших по фехтованию на шпагах, который проходит в РЦОП "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях мужчин первенствовал спортсмен из Могилевской области Денис Павловский. Серебро завоевал минчанин Илья Палазков. Бронзовые медали выиграли Назар Сивицкий из Минской области и столичный атлет Алексей Хурс.

В турнире женщин золото состязаний пришлось впору минчанке Александре Цурской. Серебро выиграла спортсменка из Гомельской области Екатерина Поршнева. Бронзу разделили Ника Кулешова из команды Брестской области и Екатерина Сукора из Минска.

В заключительный день турнира пройдут соревнования по мужской и женской сабле.-0-