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31 августа 2020, 17:36

Стали известны призеры турнира Minsk Triathlon 2020

Во время велосипедного этапа
Во время велосипедного этапа

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны призеры международного турнира Minsk Triathlon - 2020. Состязания с участием спортсменов из Беларуси, России, Молдовы и Египта состоялись на берегу Минского моря уже в третий раз, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный судья соревнований Дмитрий Толкачев.

ФОТОФАКТ: Турнир Minsk Triathlon 2020 прошел на Минском мореФОТОФАКТ: Турнир Minsk Triathlon 2020 прошел на Минском море
Minsk Triathlon 2020 - самая крупная спортивная гонка по триатлону в Беларуси, которая проводится по международным стандартам Ironman.

В дисциплине 1/8 Ironman (плавание на 475 м + велогонка на 22,5 км + бег на 5,25 км) у мужчин первенствовал Анатолий Буковец, итоговый результат которого 1 час 13 мин. Серебро выиграл Владислав Дорохович - 1 час 14 мин. Бронза на счету Даниила Масленникова - 1 час 17 мин.

В аналогичном виде программы среди женщин не было равных Анастасии Силивончик - 1 час 26 мин. Вторая позиция в итоговом протоколе у Ульяны Зарубиной - 1 час 28 мин. 38 сек. Варвара Новицкая замкнула тройку сильнейших - 1 час 28 мин. 58 сек.

Что касается эстафет 1/8 Ironman, то у мужчин не было равных коллективу Госпогранкомитета - 1 час 17 мин. В женской эстафете лучшей была дружина "Три девочки" - 1 час 43 мин. В миксте победила команда #ZAV_RAD_TRIATHLON - 1 час 31 мин.

На дистанции 1/4 Ironman (плавание на 950 м + велогонка на 45 км + бег на 10,5 км) у мужчин золото выиграл Алексей Засим - 2 часа 3 мин. Серебро у Александра Марковича - 2 часа 5 мин. Бронзовую медаль выиграл Сергей Белабровик - 2 часа 15 мин.

У женщин в данной дисциплине лучшей была Ева Минич - 2 часа 12 мин. Второе место оставила за собой Виктория Садовникова - 2 часа 23 мин. Третья позиция итогового протокола у Ольги Худовец - 2 часа 43 мин.

На дистанции 1/2 Ironman у мужчин (плавание на 1900 м + велогонка на 90 км + бег на 21 км) победил Александр Василевич - 3 часа 51 мин. Второе место занял Никита Белый - 4 часа 0 мин. На третьем месте соревнования завершил Никита Григорьев - 4 часа 4 мин.

В женских стартах первенствовала Анна Максимова - 4 часа 16 мин. Второе место у Софьи Кривецкой - 4 часа 34 мин. Третьей финишную черту пересекла Алена Тимошенко - 5 часов 30 мин.

В мужской эстафете 1/2 Ironman первенствовала дружина "Виктория" - 3 часа 44 мин. В женской эстафете не было равных команде Mо-la-ko team - 5 часов 47 мин. В смешанной эстафете победила команда Altius! - 4 часа 6 мин.

Яркими событиями состязаний стали женский забег Minsk Lady Run и детский старт TriKids.

Организаторами турнира выступили Министерство спорта и туризма, Минский областной исполнительный комитет, велосипедный клуб "Минск" и ОО "Клуб триатлона "Тристайл".-0-

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