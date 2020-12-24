Стали известны призеры второго дня чемпионата Беларуси по гребле на тренажерах "Концепт"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры второго дня чемпионата Беларуси по академической гребле на тренажерах "Концепт", сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФГ.

Победителем в стартах на 5 тыс. метров у мужчин стал минчанин Денис Мигаль, показавший итоговое время 15 мин. 35,7 сек. Серебряная медаль досталась спортсмену из Могилевской области Николаю Шарлапу - 15 мин. 49,0 сек. Замкнул тройку сильнейших Станислав Щербаченя из Гомельской области - 15 мин. 52,9 сек. Всего в данном виде программы спорили около 48 спортсменов.

В стартах женщин на аналогичной дистанции не было равных Татьяне Климович из Гомельской области. Победный результат спортсменки - 18 мин. 09,7 сек. Серебряная медалистка турнира, Дина Галуц из Брестской области, показала итоговые 18 мин. 28,3 сек. Ее подруга по команде Брестчины Мария Божемой выиграла бронзу - 18 мин. 33,9 сек. Всего в стартах участвовали 27 спортсменок.

Победу в командном зачете турнира одержали спортсмены Гомельской области (84 очка). Столько же баллов набрали их соперники из дружины Брестской области, но уступили конкурентам по количеству первых мест. Замкнул тройку сильнейших коллектив Минска (75 пунктов).

Стоит отметить, что чемпионат проводится децентрализовано. Спортсмены проходят соревновательную дистанцию в своих спортивных учреждениях, результаты обрабатываются и ранжируются главной судейской коллегией, находящейся в Минске.-0-