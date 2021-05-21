21 мая, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание матчей женской волейбольной сборной Беларуси в золотой Евролиге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Женская дружина под руководством Дениса Матвеева первый тур состязаний проведет в Чехии 28-30 мая. В первый игровой день белоруски сыграют с соперницами из Хорватии (28 мая, начало матча в 21.00 по белорусскому времени). Затем их ждет встреча с венгерской дружиной (29 мая, 17.00), наконец, 30 мая состоится поединок Беларусь - Чехия (20.00). Матчи данного тура будут транслироваться на официальном YouTube-канале Европейской конфедерации волейбола.

После перерыва команды пожалуют на второй тур в Минск, где будут играть на "Чижовка-Арене". Беларусь и Чехия поспорят за победу 4 июня. На следующий день подопечные Дениса Матвеева сыграют с венгерками. 6 июня белоруски сразятся с хорватками. Начало матчей с участием белорусской дружины в 19.30. Вход для болельщиков будет свободным при условии соблюдения масочного режима и дистанцирования. Для любителей спорта, которые не смогут посетить игры турнира, запланированы прямые трансляции на телеканале "Беларусь 5".

Финальная часть золотой Евролиги среди женских команд состоится в Болгарии с 18 по 20 июня.-0-