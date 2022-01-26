Стефанос Циципас и Даниил Медведев сыграют в полуфинале Australian Open

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Австралии по теннису стали известны все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Посеянный на турнире под вторым номером Даниил Медведев едва не зачехлил ракетку на стадии 1/4 финала. В матче против Феликса Оже-Альяссима из Канады россиянин проигрывал 0:2 по сетам, но сумел переломить ход игры в свою пользу. Третью партию Медведев выиграл на тай-брейке, в четвертой при счете 4:5 отыграл матчбол, а затем взял три гейма подряд. Пятый и решающий сет также остался за Даниилом - 6:4.

В поединке одной второй финала россиянин сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который сегодня уверенно переиграл итальянца Янника Синнера - 6:3, 6:4, 6:2.

Завтра на Australian Open пройдут полуфиналы в женском одиночном разряде. Первыми на корт выйдут лидер мирового рейтинга Эшли Барти и Мэдисон Киз из США. Вторую путевку в финал разыграют еще одна американка Даниэль Коллинс и полька Ига Швентек.-0-