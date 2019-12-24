"Столица" и БЧ победили в первых полуфиналах Кубка Беларуси по мини-футболу

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу состоялись первые полуфинальные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны спортсмены минской "Столицы" уверенно переиграли на своей площадке финалиста прошлого кубкового розыгрыша оршанский "Витэн" со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 25 декабря в Орше.

Куда более упорным получился полуфинальный поединок двух гомельских команд. В напряженной борьбе БЧ одолел земляков из ВРЗ с минимальным преимуществом - 2:1. Вторая часть гомельского дерби пройдет 25 декабря. Победитель этого противостояния станет хозяином 30-го по счету кубкового финала, который пройдет в городе над Сожем 5 января 2020 года.

В прошлом розыгрыше Кубка Беларуси победил "Лидсельмаш", переигравший в решающем поединке в Могилеве соперников из "Витэна" в серии послематчевых пенальти.-0-