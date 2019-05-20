"Столица" и гомельский "БЧ" первыми вышли в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми полуфиналистами XXX чемпионата Беларуси по мини-футболу стали спортсмены гомельского "БЧ" и "Столицы", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчане во втором поединке четвертьфинальной серии до двух побед, теперь уже на выезде, сумели обыграть прошлогоднего чемпиона и обладателя Кубка "Лидсельмаш" - 7:5. В первом матче "БЧ" выиграл на своей площадке со счетом 7:4. В минском дерби "Столица" дважды взяла верх над "Дорожником" - 7:2 и 2:1.

Еще в двух сериях для определения победителей понадобится провести третьи поединки. Победитель регулярного сезона гомельский ВРЗ сначала победил у себя дома минский клуб "Охрана-Динамо" со счетом 4:1, а затем на выезде уступил в серии послематчевых пенальти. Оршанский "Витэн" после домашнего поражения от "Борисова-900" (2:3) в гостях взял убедительный реванш - 7:1. В этих парах решающие поединки за выход в полуфинал состоятся 22 мая в Гомеле и Орше.-0-