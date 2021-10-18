"Столица" одержала 3-ю победу в чемпионате Беларуси по мини-футболу

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минской "Столицы" одержали третью победу в матчах 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня минчане разгромили на паркете спорткомплекса "Уручье" земляков из "Охраны-Динамо" с результатом 9:0. По голевому дублю оформили Олег Горбенко и бразильский легионер "Столицы" Роберто Суареш Барбоза.

Ранее в центральном поединке пятого тура в Гомеле обладатель серебра прошлого первенства местный ВРЗ сыграл вничью с действующим чемпионом страны оршанским "Витэном" - 1:1. Еще один гомельский клуб БЧ разгромил в Бресте местный клуб "Первый регион" с сухим счетом 10:0. Для гомельчан это четвертая победа подряд, а для брестчан четвертое поражение в четырех проведенных встречах.

Результаты остальных игр: "Дорожник" (Минск) - "Динамо-БНТУ" (Минск)- 3:3, "УВД-Динамо" (Гродно) - "Борисов-900" - 4:2, "Минск" - ЦКК (Светлогорск) - 7:1.

Положение в группе лидеров: БЧ - 12 очков (4 матча), ВРЗ - 10 (4), "Витэн" - 10 (4), "Столица" - 9 (4). Внизу таблицы "Лида" и "Первый регион", у который пока нет зачетных баллов.

Лучшим снайпером сейчас является лидер атак ВРЗ Евгений Клочко, забивший 8 мячей.

Матчи следующего тура состоятся 23 и 24 октября.

На первом этапе чемпионата страны 13 команд премьер-лиги проводят традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.-0-